Flavia Di Bonaventura, morta in bici a 22 anni: la ragazza investita da un ubriaco senza assicurazione

Ubriaco e senza assicurazione così il 34enne ha strappato via la vita alla giovane e generosa Flavia di Bonaventura. La sua famiglia donerà i suoi organi come da lei richiesto. Alla guida di una Panda sprovvista di assicurazione il 34enne ubriaco ha investito tre amici sul lungomare teramano. I tre ragazzi abruzzesi erano infatti di ritorno da una serata passata in compagnia di amici quando una macchina li ha colpiti. La ventiduenne Flavia non è riuscita a sopravvivere all’impatto.

Il tragico impatto alle 4:15

La giovane pittrice di Roseto degli Abruzzi era di ritorno da una serata trascorsa in compagnia di alcuni amici. Flavia era infatti insieme ad una sua amica d’infanzia sua coetanea ed un’altro amico 21enne. I tre stavano pedalando nei pressi di una rotonda della zona industriale di Teramo intorno alle 4:15 di lunedì mattina. Una semplice passeggiata di ritorno in bici ha però trovato il tragico epilogo quando una Panda, proveniente dalla loro stessa direzione, li ha colpiti. La macchina era guidata da un 34enne, ubriaco, anch’egli di Roseto degli Abruzzi.

La prima ad essere stata colpita dalla macchina è stata l’amica d’infanzia di Flavia, quasi illesa. Diverso il destino per Flavia e l’amico entrambi colpiti violentemente dalla macchina. I due hanno infatti toccato il suolo a seguito dell’impatto e pare addirittura che il corpo di Flavia sia stato trascinato per alcuni metri dalla macchina. A prestare i primi soccorsi è stato proprio il 34enne aiutato poi successivamente dagli operatori sanitari giunti prontamente sul luogo. Quest’ultimi però hanno subito compreso la gravità della situazione decidendo così di procedere con il trasporto in ospedale immediato.

La volontà di Flavia

Una volta in ospedale infatti i medici neurochirurghi hanno subito proceduto con un lungo intervento. Per Flavia però a niente è servita la prontezza ed abilità dell’equipe medica. Ieri mattina è stata infatti data dall’Asl la notizia dell’attivazione delle procedure per accertamento della morte celebrale. La giovanissima Flavia ha però continuato a dimostrare la sua grande generosità anche dopo il fatale intervento. I suoi genitori hanno infatti deciso di donare gli organi di Flavia, in accordo con le sue volontà.

Flavia infatti aveva espresso la volontà di donare i propri organi nel rinnovo della carta d’identità. La nuova carta infatti al suo interno da la possibilità di manifestare la propria volontà sulla donazione. Flavia ha quindi deciso di salvare altre vite permettendo loro di rinascere attraverso i suoi organi e continuando così “a vivere” attraverso una, o più, vite salvate. L’amico di Flavia è in condizioni sempre gravi ma stabili, ricoverato in Rianimazione è in costante lotta con la vita.