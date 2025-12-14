Follia a Melito, investe i suoceri fuori la caserma dei carabinieri

PUBBLICITÀ

Una lite tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie.

Nella discussione anche i nonni della bambina, minacciati di morte dal genero.

Sono proprio queste minacce il primo tassello della storia che arriva da Melito di Napoli. Pomeriggio inoltrato, mamma e papà di una bambina non riescono ad accordarsi su chi abbia il “diritto” di passare il Natale con la piccola. Le voci si alzano e anche i suoceri (genitori di lei) intervengono per mediare. Lui reagisce male e chiede loro di restarne fuori, poi li minaccia di morte. I due decidono di denunciarlo e raggiungono la tenenza carabinieri di Melito di Napoli. Il genero comprende le loro intenzioni e li pedina in auto fino alla caserma. Attende pazientemente che terminino di raccontare i fatti, che firmino il verbale ed escano in strada. È in quel momento che ingrana la prima, accelera a tavoletta e investe entrambi. Li sbalza in aria poi fugge. Le due vittime, soccorse da alcuni passanti e poi dai militari, vengono portate in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.

I carabinieri rintracceranno l’investitore, un 19enne di Giugliano, nella sua abitazione.

Finirà in manette per tentato omicidio e sarà portato in carcere, in attesa di giudizio.