PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaFollia a Melito, investe i suoceri fuori la caserma dei carabinieri
Senza categoria

Follia a Melito, investe i suoceri fuori la caserma dei carabinieri

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Una lite tra ex per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie.
Nella discussione anche i nonni della bambina, minacciati di morte dal genero.
Sono proprio queste minacce il primo tassello della storia che arriva da Melito di Napoli. Pomeriggio inoltrato, mamma e papà di una bambina non riescono ad accordarsi su chi abbia il “diritto” di passare il Natale con la piccola. Le voci si alzano e anche i suoceri (genitori di lei) intervengono per mediare. Lui reagisce male e chiede loro di restarne fuori, poi li minaccia di morte. I due decidono di denunciarlo e raggiungono la tenenza carabinieri di Melito di Napoli. Il genero comprende le loro intenzioni e li pedina in auto fino alla caserma. Attende pazientemente che terminino di raccontare i fatti, che firmino il verbale ed escano in strada. È in quel momento che ingrana la prima, accelera a tavoletta e investe entrambi. Li sbalza in aria poi fugge. Le due vittime, soccorse da alcuni passanti e poi dai militari, vengono portate in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita.
I carabinieri rintracceranno l’investitore, un 19enne di Giugliano, nella sua abitazione.
Finirà in manette per tentato omicidio e sarà portato in carcere, in attesa di giudizio.

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati