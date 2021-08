Poteva essere una tragedia. Questo quanto avvenuto la scorsa sera a Napoli dove un ragazzo è caduto da un’altezza considerevole dopo essersi arrampicato utilizzando un tubo come appoggio. Non una caduta accidentale ma voluta, stando a quanto emerge dalle immagini che in questi minuti stanno circolando sui social. Tutto è avvenuto in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, nella piazza a pochi passi dalla sede dell’università L’Orientale di Napoli. Le immagini mostrano un ragazzo che – dopo essersi arrampicato – si lascia cadere da un’altezza considerevole. Un momento di grande paura ed apprensione per le molte persone che in quel momento si trovavano in piazza, tra cui molti giovani che hanno ripreso la scena con il telefonino. L’ambulanza, a causa della folla, ha raggiunto a fatica il luogo della caduta: il giovane, stando alle prime notizie circolate, avrebbe perso conoscenza e sarebbe stato poi preso in cura dai sanitari che lo hanno accompagnato in ospedale.

