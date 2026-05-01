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Scippa la fede col bisturi a una donna, poi la rivende al “compro oro”: arrestato 49enne a Calvizzano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Scippa la fede col bisturi a una donna, poi la rivende al
Scippa la fede col bisturi a una donna, poi la rivende al "compro oro": arrestato 49enne a Calvizzano
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Un infermiere in servizio presso l’Ospedale Monaldi di Napoli è stato arrestato nella serata di ieri, giovedì 30 aprile a Calvizzano, per rapina aggravata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Marano di Napoli.

Si tratta di Feliciano Cerullo, 49enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Avrebbe avvicinato una donna in auto, minacciandola con un bisturi e sottraendole la fede nuziale. Subito dopo, l’uomo avrebbe rivenduto l’anello in un compro oro della zona, incassando 650 euro.

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I Carabinieri, allertati dalla vittima, hanno immediatamente ricostruito la vicenda, recuperato la fede e identificato il 49enne. Sequestrata l’arma utilizzata per la rapina.

“Per Domenico possibile spiraglio se collegato al cuore meccanico”, l’ipotesi del primario del Monaldi

 

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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