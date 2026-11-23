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Ha contattato la sua vittima fingendosi ispettore di polizia, convincendola di aver subito un attacco informatico al suo conto corrente ed inducendola a effettuare una bonifico di 69mila euro presso un conto a lui riconducibile con la scusa “di salvaguardare le disponibilità finanziarie” e portando a termine la truffa.

È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Caserta, che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli, che ha coordinato le indagini, nei confronti del presunto truffatore per un importo di 69mila euro, la somma oggetto del raggiro. La vittima ha raccontato di aver prima ricevuto un sms dal servizio clienti di un istituto di credito, che l’informava di un attacco hacker in corso al suo conto, quindi di essere stata contattata telefonicamente dal sedicente ispettore che l’ha convinta a fare un bonifico istantaneo dei soldi che aveva sul conto hackerato, pari a 69mila, su un altro conto.

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A quel punto il truffatore, una volta avuta la disponibilità della somma, ha subito fatto dei prelievi, di circa 6mila euro, poi però è intervenuta la Guardia di Finanza di Capua, nel frattempo avvisata dalla vittima, che ha sequestrato la somma restante, circa 63mila euro, interrompendo la truffa.