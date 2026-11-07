Follia nella notte all’ospedale di Giugliano, infermiere preso a schiaffi da un uomo

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La scorsa notte, la Polizia di Stato è intervenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Giugliano a seguito della segnalazione di un’aggressione ai danni di un infermiere in servizio. Quest’ultimo ha riferito che un uomo lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo, per poi allontanarsi. Accertamenti in corso ad opera del Commissariato di Frattamaggiore, che procede.