Era assolutamente prevedibile, ora ne è arrivata anche la conferma: Geolier ha conquistato tutte, letteralmente tutte, le classifiche di vendita della FIMI.

“Tutto è Possibile”, l’album uscito lo scorso venerdì 16 gennaio, è il disco più venduto della settimana in Italia. Non solo: è anche il CD, il vinile e la musicassetta più acquistati.

Nella Top 10 degli album, inoltre, compare anche un altro progetto del rapper napoletano: “Dio lo sa – Atto II” (2024) che si piazza al quinto posto.

“Forse è davvero tutto possibile”, Geolier batte tutti e domina le classifiche FIMI

Geolier ha stabilito un nuovo record personale: 10 tracce dello stesso progetto occupano contemporaneamente la Top 10 dei singoli FIMI. Si tratta di: “2 giorni di fila” con Sfera Ebbasta e Anna; “Arcobaleno” con Anuel AA; “Olè” con Kid Yugi; “Stelle”; “Facil facil”; “1H”; “Phantom” con 50 cent; “Tutto è possibile” con Pino Daniele; “Un ricco e un povero” e “Canzone d’amore”.

Poco dopo la pubblicazione dei dati ufficiali FIMI, il cantante ha commentato i risultati su Instagram con poche, ma significative parole in napoletano: “Nun sacc manc c’aggia ricr”. Ha poi riepilogato i traguardi della prima settimana di pubblicazione di “Tutto è possibile”: “1° Posizione Classifica Album FIMI, 1° Posizione in Classifica Fisico FIMI, Tutte e 10 le posizioni in Top 10 Singoli FIMI. Alla fine forse è davvero tutto possibile”.

