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Francesca Tucci morta al Cardarelli, depositato l’esito dell’autopsia sulla 24enne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Francesca Tucci morta al Cardarelli, depositato l'esito dell'autopsia sulla 24enne
Francesca Tucci morta al Cardarelli, depositato l'esito dell'autopsia sulla 24enne
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È stata depositata, in Procura a Napoli, la relazione sull’esame autoptico eseguito sulla salma di Francesca Tucci, la ventiquattrenne deceduta lo scorso 3 luglio a Napoli, in terapia intensiva, dopo un intervento chirurgico in intramoenia eseguito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’inchiesta avviata dall’ ufficio inquirente partenopeo (sostituto procuratore Mario Canale) a seguito della denuncia presentata dai genitori della giovane (difesi dagli avvocati Massimo Lanna, Massimo D’Errico e Francesco Petruzzi) vede tre medici indagati per omicidio colposo.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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