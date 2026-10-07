Francesca Tucci morta al Cardarelli, depositato l’esito dell’autopsia sulla 24enne

È stata depositata, in Procura a Napoli, la relazione sull’esame autoptico eseguito sulla salma di Francesca Tucci, la ventiquattrenne deceduta lo scorso 3 luglio a Napoli, in terapia intensiva, dopo un intervento chirurgico in intramoenia eseguito all’ospedale Cardarelli di Napoli.
L’inchiesta avviata dall’ ufficio inquirente partenopeo (sostituto procuratore Mario Canale) a seguito della denuncia presentata dai genitori della giovane (difesi dagli avvocati Massimo Lanna, Massimo D’Errico e Francesco Petruzzi) vede tre medici indagati per omicidio colposo.
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