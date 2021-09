Francesco Merola, figlio di Mario Merola, ospite del salotto di Rai1, Domenica In, condotto da Mara Venier, ha ripercorso la carriera del padre, e i suoi vizi, consacrato come uno dei cantanti e attori partenopei più bravi e noti di tutti i tempi.

Francesco Merola, ha commentato le immagini del padre Mario: “In quelle immagini c’è un sorriso e una lacrime, mi mancano i suoi gesti. Io ho avuto un solo insegnamento, si chiama Mario Merola!”, ha commentato. Grande commozione da parte di Francesco alla vista di alcune immagini del passato: “Come era bello papà! Ogni giorno sto male, papà è l’aria, è tutto… io devo continuare per lui”. Francesco ha spiegato di avergli fatto una promessa: “La canzone di papà la porterò sempre avanti”.

Francesco Merola: “Il gioco d’azzardo l’unico vizio di papà”

“Giocava tanto e perdeva – racconta Francesco -, ma era il suo unico vizio. Per il resto, non ha mai tradito mia madre, ha sempre amato tutti noi figli ed era una persona molto buona”. Il figlio del cantante napoletano mette l’accento anche sull’amore del padre per la madre Rosa che, nonostante il distacco, non è mai svanito. “Mia madre continua a vivere nella stessa casa, a Napoli, con i suoi ricordi. Non vuole fare nient’altro che guardare i suoi film” rivela.

Deceduto nel 2006, il ricordo di Mario è chiaro e nitido anche nella mente della Venier. Merola è stato uno dei primi a credere in lei e a proporle parti da recitare nei suoi film. “Io amavo Mario Merola – dichiara la Mara nazionale – e poi la vita ci ha portato a legarci per sempre“. Rimasto nella storia della musica e del cinema italiani, tanti artisti sono legati a lui come “mentore” per la loro carriera. Videomessaggi da parte di Nino D’angelo e Gigi D’Alessio che hanno salutato Francesco e ricordato Mario con parole di ammirazione e gratitudine per aver contribuito ad avviare la loro carriera.

In chiusura, Francesco ha cantato in studio il singolo “Parla cu’mme”, singolo dedicato al padre defunto.