Francesco Palmieri aggredisce i poliziotti al posto di blocco, scatta l’arresto del 50enne di Qualiano. Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Provinciale Montagna Spaccata hanno notato due persone a bordo di un’auto e le hanno controllate.

Il passeggero, insofferente al controllo, ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro i poliziotti, minacciandoli e aggredendoli fisicamente fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato. Francesco Palmieri è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.