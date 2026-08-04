Giallo nella clinica ad Acerra, il 19enne Francesco Pio muore dopo il ricovero

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Francesco Pio Galluccio è deceduto al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. Secondo quanto riportato da Il Roma, il 19enne di Acerra si era presentato in struttura con gravi emorragie al naso e dalla bocca. Dalle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, durante le fasi di accettazione i familiari avrebbero ipotizzato un trasferimento in un’altra struttura, allontanandosi temporaneamente dalla clinica. Sarebbero poi rientrati d’urgenza dopo una decina di minuti a fronte del drastico aggravarsi del quadro clinico. Inutili i disperati tentativi di rianimazione da parte dei medici: il diciannovenne è deceduto poco dopo. La Procura della Repubblica di Nola ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma. Spetterà alla Polizia di Stato fare luce sulla vicenda e chiarire ogni passaggio, dal primo arrivo del ragazzo in ospedale fino al tragico epilogo.