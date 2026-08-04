Sfascia il desk del centro radiologico a Giugliano, era convinto di avere il braccio rotto

PUBBLICITÀ

Si presenta a ritirare gli esami radiografici fatti qualche giorno prima e scopre di non avere una frattura al braccio. Ritenendo che l’esito delle “lastre” dovesse essere differente, un 72enne di Giugliano ha prima chiesto spiegazioni al direttore del centro radiologico, l’ha insultato e poi ha minacciato il tecnico radiologo.

E prima di andare via ha colpito con un pugno il banco di accettazione, spaccando uno dei vetri che lo coprivano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania.

PUBBLICITÀ

L’anziano è stato identificato e denunciato per minacce a personale sanitario e danneggiamento.

LEGGI ANCHE – Medico preso a pugni al Policlinico, in manette marito di una paziente incinta

Nella serata di domenica 2 agosto, i carabinieri della Pmz Vomero hanno arrestato un 26enne napoletano per lesioni a personale sanitario.

Lamentando la mancanza di attenzioni per la moglie ricoverata al nono mese di gravidanza, l’uomo avrebbe colpito con un pugno un medico specializzando.

10 i giorni di prognosi per le lesioni subite. Il 26enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.