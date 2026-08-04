Spari nel Napoletano, esplosi colpi contro abitazione al primo piano

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Ieri in tarda serata, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti in via Gabriele D’Annunzio 42, nel territorio del Comune di Ottaviano, per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Sei proiettili sarebbero stati sparati contro un’abitazione al primo piano: 3 verso la facciata anteriore, 3 verso quella posteriore.

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Non ci sono feriti, 2 i bossoli rinvenuti.

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Tra domenica e lunedì due ragazzi sono arrivati accompagnati da alcuni conoscenti presso la clinica Santa Lucia. Poco dopo sono intervenuti gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano che hanno avviato i primi accertamenti raccogliendo le dichiarazioni dei feriti nell’agguato. Secondo il loro racconto, i due giovani si trovavano in via Alveo Falangone dove sarebbero stati avvicinati da un gruppo. Come riporta il Mattino, La situazione sarebbe degenerata fino a quando uno degli aggressori avrebbe esploso diversi colpi di pistola.

Il 22enne è stato raggiunto da un proiettile a un braccio ed è stato successivamente trasferito all’ospedale di Nola mentre il 19enne è stato colpito alla gamba destra ed è stato ricoverato all’Ospedale del Mare. Gli investigatori stanno verificando la versione fornita dai due giovani, già conosciuti dalle forze dell’ordine: non sono in pericolo di vita.