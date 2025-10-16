Frode fiscale da 5 milioni, coinvolte diverse tabaccherie tra Napoli, Salerno e Caserta

PUBBLICITÀ

La Procura sammaritana ha concluso un’inchiesta su un vasto sistema di evasione fiscale e riciclaggio nel settore del commercio di tabacchi, che ha coinvolto otto persone e diverse tabaccherie tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. Tutti gli indagati, a seconda dei rispettivi ruoli, rischiano ora il rinvio a giudizio.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, aveva fatto emergere un meccanismo di frode del valore di oltre 5,3 milioni di euro. Secondo quanto riportato da SalernoToday, al centro dello schema figurava una società di capitali operante nel settore dei Monopoli, che acquistava legalmente grandi quantità di tabacco da distributori autorizzati per poi rivenderlo in modo irregolare a tabaccherie e rivendite, eludendo ogni forma di documentazione fiscale.

Le operazioni, avviate nel 2021, avrebbero generato un giro d’affari milionario tra Caserta, Napoli e Scafati, consentendo agli indagati di evadere l’aggio commerciale e arrecare un grave danno erariale.

Gli inquirenti ipotizzano anche il riciclaggio dei proventi illeciti, reinvestiti sia per mantenere attiva la rete di vendita irregolare sia per acquisire nuove attività commerciali. Per diversi indagati si profila anche il reato di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale.

L’inchiesta, ora chiusa, passa alla fase decisiva: la Procura valuterà il rinvio a giudizio per tutti gli otto soggetti coinvolti.