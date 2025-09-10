Frontale tra la Punto e la moto, Umberto muore a Pietrelcina

PUBBLICITÀ

Umberto Cardone è morto dopo essersi scontrato frontalmente con una Fiat Punto a Pietralcina. Il 25enne centauro era in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente con l’utilitaria lungo la statale 212. A nulla sono valsi i soccorsi del 118, dei vigili del Fuoco e dei carabinieri che devono ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il sindaco Salvatore Mazzone ha espresso il cordoglio della sua comunità: “È una giornata bruttissima e le parole non possono né mai potranno descrivere lo sconcerto di una intera comunità per il tragico incidente che ha coinvolto il nostro giovane concittadino Umberto Cardone. Un ragazzo benvoluto da tutti, educato e cortese, un grande lavoratore con la passione per i viaggi che raccontava sempre con gli occhi e l’animo pieno di entusiasmo.

La sua gioia di vivere, il suo attaccamento alla famiglia, il sorriso con cui ti accoglieva ogni volta in pizzeria resteranno nel cuore e nella mente di tutti noi. È una sofferenza indescrivibile. Ci stringiamo forti intorno al dolore straziante della sua famiglia con la preghiera e il cuore colmo di tristezza per la perdita di uno dei cari figli di questa comunità.

Comunico che saranno sospese tutte le attività previste non coerenti con il carattere luttuoso di queste giornate e con apposita ordinanza sarà proclamato lutto cittadino“.

