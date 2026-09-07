Fugge all’alt e si schianta a Giugliano, arrestato automobilista 31enne

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Pomeriggio di controlli sul territorio per i Carabinieri del della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa, impegnati in un servizio di vigilanza e prevenzione nell’area di Trentola Ducenta. Nel corso dell’attività, lungo la strada provinciale Trentola–Parete, i militari dell’Arma hanno intercettato un’auto il cui conducente, alla vista della pattuglia, avrebbe improvvisamente accelerato, dando vita a una fuga ad alta velocità attraverso le vie cittadine.

Si tratta di un 31enne di Aversa, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe tentato di sottrarsi al controllo dando vita a un rocambolesco inseguimento, proseguito anche fuori dal territorio comunale e terminato nel territorio di Giugliano, nel napoletano, all’altezza dello svincolo Lago Patria, dove il veicolo è finito contro il guard-rail della ex strada statale 162 NC.

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Il conducente, dopo una breve colluttazione con i militari intervenuti, è stato bloccato e messo in sicurezza. Nel corso degli accertamenti successivi, i Carabinieri hanno proceduto alle previste perquisizioni personale, veicolare e domiciliare, rinvenendo una modica quantità hashish, sottoposta a sequestro. Gli ulteriori controlli hanno inoltre consentito di accertare che il veicolo utilizzato per la fuga, una Lancia Y, era privo di copertura assicurativa. Il mezzo è stato pertanto sottoposto a sequestro e affidato a una ditta autorizzata.

Arrestato il 31enne di Aversa

Al termine delle operazioni, il 31enne è stato arrestato poiché ritenuto gravemente indiziato allo stato delle indagini, di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, mancata copertura assicurativa e detenzione di sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.

La tempestiva reazione della pattuglia ha consentito di seguire e interrompere la fuga, evitando che la condotta di guida potesse determinare conseguenze più gravi lungo un percorso caratterizzato dalla presenza di traffico e dalla necessità di garantire la sicurezza della circolazione.

Come previsto dalla normativa, la posizione dell’interessato sarà ora sottoposta alle valutazioni dell’Autorità giudiziaria competente e la responsabilità penale potrà essere accertata esclusivamente con sentenza irrevocabile.