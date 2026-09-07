Sparatoria nel Milanese, il lottatore Taurus colpito nell’agguato

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Sabato il lottatore Taurus è stato colpito in un agguato a Cassano d’Adda mentre portava a spasso il cane. Il 27enne Alessandro Maria Rossi è stato colpito da un proiettile in via Febo Borromeo. Giunti sul posto i soccorritori del 118 hanno caricato il giovane in ambulanza riscontrando la ferita d’arma da fuoco alla caviglia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello che hanno fatto diverse domande alla vittima.

“Apprendo con preoccupazione la notizia del grave episodio verificatosi nel nostro territorio. Episodi di violenza come questo non appartengono alla storia, ai valori e alla tranquillità della nostra comunità di Cassano d’Adda e non saranno tollerati. Desidero ringraziare tempestivamente i carabinieri e le forze dell’ordine per l’immediato intervento e per il lavoro investigativo già in corso: ho piena fiducia nel loro operato affinché i responsabili vengano identificati al più presto e sia fatta piena luce sulla dinamica dei fatti”, ha dichiarato il sindaco Fabio Colomba.

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A sparargli tre anni fa, come appurò successivamente l’indagine, era stato il trapper Shiva proprio come reazione a un agguato ordito dallo stesso Taurus. Secondo la ricostruzione investigativa, Rossi e un altro lottatore avevano tentato di sorprendere il cantante davanti al suo studio di registrazione a Settimo Milanese, che però aveva reagito sparandogli a una gamba come riporta il Giorno.