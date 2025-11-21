“Fragile e sorridente”, l’omelia del parroco ai funerali di Nunzia Cappitelli

PUBBLICITÀ

Don Pasquale Fioretti ha tenuto l’omelia funebre: “Era una donna che aveva le sue fragilità dietro la forza e la determinazione. Siamo testimoni di quel sorriso e aveva un desiderio di pace. Aveva sempre una parola di felicità: questo resta l’amore espresso. Era una donna generosa“.

Stamattina si sono tenuti i funerali di Nunzia Cappitelli nella chiesa San Giovanni Battista a Marianella. Un mazzo di fiori e un biglietto di ‘buon viaggio’ sono stati messi davanti la porta dove la 51enne è stata ritrovata esanime.

PUBBLICITÀ

L’omelia di Don Pasquale per Nunzia

La morte violenza di Nunzia Cappitelli

Nessun malore fatale o incidente domestico, ma un violento colpo alla testa sferrato con un oggetto contundente. L’autopsia effettuata sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata morta venerdì scorso, nella sua casa di Piazza Sant’Alfonso a Napoli, ha confermato la morte violenta. La Procura partenopea ha avviato un’indagine per omicidio, ma al momento non ci sono nomi sul registro degli indagati.

Il ritrovamento del corpo della 51enne

La polizia è intervenuta dopo l’allarme lanciato dall’amico 21enne che aveva segnalato il rinvenimento del corpo: gli inquirenti avevano subito ipotizzato un delitto, ma i rilievi successivi e l’assenza in casa di tracce evidenti di una colluttazione, avevano allargato le ipotesi al vaglio. Chi ha colpito Nunzia, dunque, l’ha presa alla sprovvista senza che lei potesse capire cosa stava succedendo o tentare di reagire.

Il biglietto per Nunzia: “Buon viaggio”

“Vogliamo la verità”, la richiesta degli amici di Nunzia