PUBBLICITÀ
HomeCronaca"Fragile e sorridente", l'omelia del parroco ai funerali di Nunzia Cappitelli
CronacaCronaca localePrimo Piano

“Fragile e sorridente”, l’omelia del parroco ai funerali di Nunzia Cappitelli

Antonio Sabbatino
Di Antonio Sabbatino
Ultima modifica:
"Fragile e sorridente", l'omelia del parroco ai funerali di Nunzia Cappitelli
PUBBLICITÀ

Don Pasquale Fioretti ha tenuto l’omelia funebre: “Era una donna che aveva le sue fragilità dietro la forza e la determinazione. Siamo testimoni di quel sorriso e aveva un desiderio di pace. Aveva sempre una parola di felicità: questo resta l’amore espresso. Era una donna generosa“.

Stamattina si sono tenuti i funerali di Nunzia Cappitelli nella chiesa San Giovanni Battista a Marianella. Un mazzo di fiori e un biglietto di ‘buon viaggio’ sono stati messi davanti la porta dove la 51enne è stata ritrovata esanime.

PUBBLICITÀ

L’omelia di Don Pasquale per Nunzia

La morte violenza di Nunzia Cappitelli

Nessun malore fatale o incidente domestico, ma un violento colpo alla testa sferrato con un oggetto contundente. L’autopsia effettuata sul corpo di Nunzia Cappitelli, la 51enne trovata morta venerdì scorso, nella sua casa di Piazza Sant’Alfonso a Napoli, ha confermato la morte violenta. La Procura partenopea ha avviato un’indagine per omicidio, ma al momento non ci sono nomi sul registro degli indagati.

Il ritrovamento del corpo della 51enne

La polizia è intervenuta dopo l’allarme lanciato dall’amico 21enne che aveva segnalato il rinvenimento del corpo: gli inquirenti avevano subito ipotizzato un delitto, ma i rilievi successivi e l’assenza in casa di tracce evidenti di una colluttazione, avevano allargato le ipotesi al vaglio. Chi ha colpito Nunzia, dunque, l’ha presa alla sprovvista senza che lei potesse capire cosa stava succedendo o tentare di reagire.

Il biglietto per Nunzia: “Buon viaggio”

“Vogliamo la verità”, la richiesta degli amici di Nunzia

 

PUBBLICITÀ
Antonio Sabbatino
Antonio Sabbatinohttp://InterNapoli.it
Iscritto all'Albo dei pubblicisti dall'ottobre 2012, ho sviluppato nel corso degli anni diverse competenze frutto dell’esperienza sul campo in ambito politico, sociale, della cronaca, sia bianca che nera. Sono stato conduttore radiofonico di programmi musicali presso Radioattiva, radio web napoletana e redattore e collaboratore di diverse testate online. Attualmente sono inviato per InterNapoli.it che rappresenta una delle realtà più dinamiche del panorama giornalistico napoletano, campano, la neonata testata Tell che approfondisce i grandi temi politico-sociali a più livelli e Comunicare il Sociale rivista specializzata di Terzo Settore. Vincitore di diversi premi giornalistici locali e nazionali, sono mosso sempre dalla curiosità: il vero sale di questo mestiere.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati