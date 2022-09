Funicolare di Chiaia fuori uso dal 1° ottobre, attivata la linea bus alternativa

Stando a quanto annunciato dal Comune di Napoli sulla propria pagina Facebook, “dal 1° ottobre 2022 la Funicolare di Chiaia resterà chiusa al pubblico per consentire i lavori di revisione ventennale, secondo quanto disposto dal DM 395/2015”.

La funicolare resterà chiusa per almeno sei mesi per la necessità di dover effettuare tutti i lavori e le migliorie del caso. Tra i lavori previsti, verranno sostituite tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche della sala argano e degli impianti connessi alla trazione. Saranno realizzate tutte le attività relative alle vie di corsa, alle infrastrutture, ai treni e tutte le attività per la funzionalità e la sicurezza dell’esercizio.

Nuovi disagi per i cittadini, dunque, dopo i problemi riscontrati a Pasqua inerenti alla stessa funicolare.

“Abbiamo un piano di interventi articolato che consentirà di recuperare tempo e lavoriamo per incrementare le attività sulla funicolare Centrale e per aumentare il numero delle navette che seguono il percorso della Funicolare di Chiaia – ha spiegato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi –. Sappiamo che sicuramente ci saranno disagi, non lo possiamo nascondere. Abbiamo ereditato una situazione disastrosa. Il Comune con il mio predecessore aveva chiesto 5 proroghe ma non sono mai riusciti a fare una gara per aggiudicare i lavori. Adesso ci troviamo anche con l’incremento dei costi e abbiamo reperito risorse nuove anche attingendo alla Bei. Un grazie va ai dipendenti ANM per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

Nel mentre, ANM metterà in servizio la linea bus NC (Parco Margherita-via Cimarosa), sul seguente percorso: Piazza Amedeo (capolinea) – Parco Margherita- Corso Vittorio Emanuele II (altezza Parco Grifeo) – via Tasso – via Aniello Falcone – via Cimarosa primo tratto (angolo via Luca Giordano) – via Scarlatti – via Aniello Falcone – via Tasso – Parco Margherita – Piazza Amedeo (capolinea).

Prima partenza da Piazza Amedeo ore 06:10, ultima ore 21:40.

Prima partenza da via Cimarosa ore 07:00, ultima ore 22:00.

Frequenza: 10′.