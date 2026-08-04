Furti d’auto tra Pinetamare e Villaggio Coppola, preso un 19enne di Napoli

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Un 19enne di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di sabato, quando gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno individuato un’autovettura già segnalata nei giorni precedenti come sospetta. Secondo le informazioni raccolte, il veicolo sarebbe stato utilizzato per la commissione di numerosi furti di auto nella zona di Pinetamare e Villaggio Coppola.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha inizialmente arrestato la marcia, ma è subito sceso dall’auto opponendo una violenta resistenza agli agenti nel tentativo di fuggire a piedi. Dopo un breve inseguimento, il giovane è inciampato ed è stato raggiunto, bloccato e immobilizzato dai poliziotti.

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Sequestrati gli attrezzi per lo scasso

Condotto negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, il 19enne è stato sottoposto a perquisizione. All’interno dell’autovettura gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso, tra cui un cacciavite lungo circa 30 centimetri, due paia di guanti, una torcia e tre chiavi di diversi modelli compatibili con sistemi di sicurezza Block Shaft.

Al termine delle formalità, il giovane è stato arrestato. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto il giudizio direttissimo, celebrato nella mattinata successiva. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato nei confronti dell’indagato la misura alternativa dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

Si ricorda che, come previsto dalla legge, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.