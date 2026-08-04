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Notte di forti disagi nel porto di Napoli per i passeggeri della Gnv Splendid, rimasta ferma agli ormeggi a causa di un guasto all’impianto di aria condizionata. La nave sarebbe dovuta partire alle 20 di ieri, lunedì 3 agosto diretta a Palermo, ma non ha mai lasciato lo scalo partenopeo.

Manca l’aria condizionata sulla nave, 1600 passeggeri restano bloccati al porto di Napoli

A bordo si trovavano complessivamente circa 1.600 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Con il trascorrere delle ore, il caldo e l’aria diventata irrespirabile negli ambienti interni hanno provocato proteste e momenti di tensione. Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario anche l’intervento della polizia.

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I viaggiatori hanno denunciato soprattutto la mancanza di comunicazioni da parte della compagnia. Soltanto intorno all’una di notte sarebbe arrivato un messaggio con la conferma dell’annullamento della corsa e l’indicazione della nuova sistemazione sulla Gnv Polaris, in partenza nella mattinata di oggi, martedì 4 agosto.

La compagnia avrebbe inoltre comunicato la possibilità di ottenere il rimborso di un eventuale pernottamento in albergo. Un’indicazione arrivata però nel cuore della notte, quando per molti passeggeri era ormai difficile trovare una struttura disponibile.

Ai viaggiatori è stato anche chiesto di recuperare e spostare le automobili sistemate nei garage della Splendid, in modo da consentire l’uscita dei mezzi appartenenti a chi aveva deciso di abbandonare la nave.

La Gnv Polaris ha attraccato nelle prime ore della mattina nel porto di Napoli. Dopo lo sbarco dei passeggeri provenienti dalla Sicilia e le operazioni di pulizia degli ambienti, la nave è ripartita intorno alle 10 alla volta di Palermo.