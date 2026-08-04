Restituiti i beni alla nipote dell’ex ras del Parco Verde di Caivano

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Dissequestrati i beni per Antonietta Fucito, nipote del ben più conosciuto dell’ex ras Pasquale detto ‘o marziano. La Corte d’appello di Napoli ha infatti accolto l’incidente di esecuzione proposto dai legali della donna, gli avvocati Fabio Segreti e Rocco Maria Spina, disponendo il dissequestro e la restituzione di un immobile a Crispano precedentemente confiscato alla donna.

I due legali hanno dimostrato che la donna era estranea al reato, che non vi era alcuna intestazione fittizia e che era titolare del bene in assoluta buona fede. I difensori hanno dimostrato l’assenza di elementi concreti che provassero una disponibilità dell’immobile da parte dell’imputata. E così la Corte ha accolte le argomentazioni dei due legali restituendo il bene.

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