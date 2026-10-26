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Emergono nuovi dettagli circa il furto ai danni di Alisson Santos. Due ladri si sono introdotti, nella notte tra sabato e domenica scorsa, all’interno della sua casa in fascia costiera a Giugliano, tra Licola e Varcaturo, rubando alcuni oggetti di valore e la sua BMW X2, che attraverso il GPS verrà poi ritrovata a Villaricca.

C’era un terzo complice che aspettava i “colleghi” all’esterno dell’abitazione. Il brasiliano si sveglia quando sente il rumore dell’automobile che si allontana e comprende che qualcuno si è introdotto nell’abitazione. Scatta l’allarme e poco dopo arrivano gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca.

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Furto ad Alisson Santos, c’era un terzo complice ad attendere i “colleghi” fuori l’abitazione

Alisson Santos era rientrato nella sua abitazione tra Licola e Varcaturo dopo aver assistito al 3-3 del Napoli contro la Roma. Il fantasista brasiliano, fermo per infortunio, aveva seguito la partita dalla tribuna del Maradona.

Poco prima dell’alba i ladri sono entrati nella villa, mentre lui e la moglie dormivano. Due uomini hanno raggiunto gli ambienti nei quali si trovavano gli oggetti di valore, individuando l’orologio e la collana. Dopo aver preso i gioielli, si sono impossessati delle chiavi della Bmw e hanno raggiunto il complice che li attendeva all’esterno.

Il colpo è durato pochissimo. Santos ha sentito il motore dell’auto e ha dato l’allarme, ma quando le pattuglie sono arrivate la banda si era già allontanata lungo le strade della fascia costiera giuglianese.

Nessuno degli occupanti della villa è rimasto ferito. Gli investigatori si sono quindi concentrati sul recupero della vettura e sulla ricerca di tracce che potessero permettere di risalire ai responsabili.

La BMW del calciatore ritrovata a Villaricca

Il sistema di localizzazione satellitare installato sull’automobile ha permesso ai carabinieri della Sezione radiomobile di Marano di seguire il segnale e individuare il suv a Villaricca. La Bmw è stata recuperata, ma dei ladri non c’era più traccia.

La polizia ha effettuato i rilievi nella villa, cercando impronte digitali e materiale biologico. Gli agenti hanno acquisito anche le registrazioni delle telecamere del residence e degli impianti di videosorveglianza presenti sulle strade vicine.

Gli investigatori stanno cercando di stabilire se l’incursione sia stata improvvisata oppure preparata conoscendo le abitudini del calciatore. La rapidità del colpo e la facilità con cui i banditi hanno raggiunto gli oggetti di valore sono tra gli aspetti che hanno attirato l’attenzione degli inquirenti.

L’episodio ha avuto conseguenze immediate anche sul piano della sicurezza del territorio.