Emergono nuovi dettagli circa il furto ai danni di Alisson Santos. Due ladri si sono introdotti, nella notte tra sabato e domenica scorsa, all’interno della sua casa in fascia costiera a Giugliano, tra Licola e Varcaturo, rubando alcuni oggetti di valore e la sua BMW X2, che attraverso il GPS verrà poi ritrovata a Villaricca.
C’era un terzo complice che aspettava i “colleghi” all’esterno dell’abitazione. Il brasiliano si sveglia quando sente il rumore dell’automobile che si allontana e comprende che qualcuno si è introdotto nell’abitazione. Scatta l’allarme e poco dopo arrivano gli agenti del commissariato Giugliano-Villaricca.
Furto ad Alisson Santos, c’era un terzo complice ad attendere i “colleghi” fuori l’abitazione
Alisson Santos era rientrato nella sua abitazione tra Licola e Varcaturo dopo aver assistito al 3-3 del Napoli contro la Roma. Il fantasista brasiliano, fermo per infortunio, aveva seguito la partita dalla tribuna del Maradona.
Poco prima dell’alba i ladri sono entrati nella villa, mentre lui e la moglie dormivano. Due uomini hanno raggiunto gli ambienti nei quali si trovavano gli oggetti di valore, individuando l’orologio e la collana. Dopo aver preso i gioielli, si sono impossessati delle chiavi della Bmw e hanno raggiunto il complice che li attendeva all’esterno.
Il colpo è durato pochissimo. Santos ha sentito il motore dell’auto e ha dato l’allarme, ma quando le pattuglie sono arrivate la banda si era già allontanata lungo le strade della fascia costiera giuglianese.
Nessuno degli occupanti della villa è rimasto ferito. Gli investigatori si sono quindi concentrati sul recupero della vettura e sulla ricerca di tracce che potessero permettere di risalire ai responsabili.
La BMW del calciatore ritrovata a Villaricca
Il sistema di localizzazione satellitare installato sull’automobile ha permesso ai carabinieri della Sezione radiomobile di Marano di seguire il segnale e individuare il suv a Villaricca. La Bmw è stata recuperata, ma dei ladri non c’era più traccia.
La polizia ha effettuato i rilievi nella villa, cercando impronte digitali e materiale biologico. Gli agenti hanno acquisito anche le registrazioni delle telecamere del residence e degli impianti di videosorveglianza presenti sulle strade vicine.
Gli investigatori stanno cercando di stabilire se l’incursione sia stata improvvisata oppure preparata conoscendo le abitudini del calciatore. La rapidità del colpo e la facilità con cui i banditi hanno raggiunto gli oggetti di valore sono tra gli aspetti che hanno attirato l’attenzione degli inquirenti.
L’episodio ha avuto conseguenze immediate anche sul piano della sicurezza del territorio.
Furto in casa di Allison Santos a Giugliano, già ritrovata l’auto