Tentato furto in banca nel Napoletano, banditi in azione con la ‘spaccata’

Redazione Internapoli
Foto di repertorio
Stanotte i carabinieri della sezione radiomobile di Nola sono intervenuti in via Nola per il tentato furto in una banca. Sconosciuti a bordo di un’auto avrebbero infranto il vetro dell’istituto utilizzando come ariete il veicolo in retromarcia. L’allarme fumogeno avrebbe messo in fuga i malviventi. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire la vicenda avvenuta a Cicciano.

Furto ad Aversa, lo sfogo della parafarmacista: “Invece di andare a lavorare rompono le p**le”

Nella notte tra il 6 e il 7 gennaio una banda di malviventi ha assaltato la parafarmacia Savarese ad Aversa. E’ stata la stessa titolare Annyè a pubblicare il video sui social attraverso i quali ha denunciato l’accaduto.

Segnalo questo video perché racconta una storia che purtroppo conosciamo fin troppo bene. L’altra notte una parafarmacia di Aversa è stata devastata per un furto.
La titolare parla con rabbia e sconforto. Non urla, ma si sente tutta la stanchezza di chi lavora, studia, fa sacrifici e in pochi minuti vede distrutto tutto. Serranda tagliata, porta forzata, cassa portata via. E ora, oltre al danno, altre spese da affrontare. Nel suo sfogo non c’è solo il furto, ma una domanda amara: che senso ha fare le cose per bene se poi vince sempre chi distrugge? Nel 2026 c’è ancora chi sceglie la strada più facile, lasciando agli altri solo macerie e frustrazione. Non è solo un furto. È la fotografia di una civiltà che sembra andare all’indietro, mentre chi lavora onestamente resta sempre più solo“, questa la segnalazione rilanciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli. 

