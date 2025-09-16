PUBBLICITÀ
Ruba l'energia elettrica per 16 anni, 64enne arrestato nel Lazio
Ruba l’energia elettrica per 16 anni, 64enne arrestato nel Lazio

I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno tratto in arresto un 64enne di Rieti, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica e detenzione abusiva di armi.

L’attività investigativa, condotta nell’ambito di mirati controlli del territorio finalizzati al contrasto dei furti di energia elettrica, con il supporto tecnico di personale specializzato, ha permesso di accertare che l’impianto elettrico dell’abitazione era stato manomesso sin dal 2009, consentendo all’indagato di usufruire fraudolentemente di energia elettrica a carico della collettività per un periodo di oltre sedici anni.

La perquisizione in casa

Nel corso dell’attività, i Carabinieri operanti hanno anche eseguito una perquisizione dell’immobile all’interno del quale sono stati rinvenuti due coltelli di grosse dimensioni, detenuti illegalmente nonostante l’uomo fosse sottoposto a un provvedimento che gli vietava la detenzione di armi.

Gli oggetti sono stati così sottoposti a sequestro penale. Il 64enne, dichiarato in stato di arresto, è stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma per le formalità di rito. Dovrà ora rispondere dei reati contestati davanti all’Autorità Giudiziaria, tempestivamente informata dell’accaduto dai Carabinieri operanti.

L’episodio conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a tutte le forme di illegalità che ledono il sistema economico e penalizzano i cittadini onesti. Si dà atto che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali dei soggetti denunciati saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

