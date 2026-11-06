Furto in casa mentre guardano la tv in cucina, i ladri ne approfittano dei rumori in sottofondo

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Una famiglia riunita in cucina a guardare la televisione, mentre al piano superiore i ladri si introducevano nell’abitazione per svaligiare la camera da letto. È successo nei giorni scorsi in via Tenente Bruno Lombardi, a Castel San Giorgio, dove i proprietari, si legge su Il Mattino, si sono ritrovati a fare i conti con un furto scoperto soltanto dopo che i malviventi si erano già allontanati. Secondo quanto ricostruito, i ladri sarebbero entrati intorno alle 19:30 attraverso una finestra. Per accedere al piano superiore avrebbero praticato un piccolo foro nel legno, vicino alla maniglia, dopo aver smontato la luce esterna.

Una volta dentro, avrebbero rovistato nei cassetti della camera da letto, raccogliendo oggetti e preziosi all’interno della federa di un cuscino, utilizzata per trasportare la refurtiva. La famiglia, che in quel momento si trovava al piano inferiore, non si sarebbe accorta di nulla. Dopo lo choc iniziale, i proprietari hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Nella stessa serata, un altro episodio ha destato preoccupazione in via Capuano, dove intorno alle 21 un uomo è stato ripreso dalle telecamere interne di un’abitazione. Le segnalazioni sono state condivise anche sui social per mettere in guardia gli altri residenti della zona.

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