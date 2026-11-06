￼Guidava un’Audi rubata, 18enne beccato con droga e carta d’identità senza microchip

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A Crispano e Cardito i carabinieri hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio. Sono state identificate 121 persone e controllati 76 veicoli, due mezzi sono stati sequestrati. Durante i controlli è stato denunciato un 18enne. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato a bordo di unAudi Q2 risultata rubata. Perquisito, è stato trovato anche in possesso di 4 dosi di marijuana e della propria carta d’identità elettronica priva del microchip. Deve rispondere di ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti falsi e di detenzione di droga a fini di spaccio.