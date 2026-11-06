Scontro tra due scooter nel cuore della Sanità: due feriti

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Incidente stradale nella zona della Sanità, a Napoli, dove due scooter si sono scontrati tra Vico Neve e via Discesa Sanità. L’impatto ha provocato il ferimento di due persone.

A seguito dello scontro, è stato necessario l’intervento dei soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti. Non sono al momento disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulla dinamica dell’incidente.

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L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle strade del quartiere, caratterizzate da una viabilità spesso complessa e da spazi particolarmente ristretti.