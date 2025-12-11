Galante (Dia Napoli): “Il mondo criminale è in continua evoluzione”

PUBBLICITÀ

“Il mondo criminale non si ferma: le tecnologie, anche del crimine, avanzano. E su quello stiamo focalizzando la nostra attenzione, senza tralasciare gli aspetti criminali violenti di cui sono ancora vittima alcuni territori, e l’aggressione ai capitali illecitamente accumulati dalla criminalità organizzata”.

Lo ha detto Antonio Galante, capo centro della Dia di Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso della presentazione del Calendario Storico 2026 della Dia, dedicato alle donne della legalità, donne che, è stato spiegato, “spesso in silenzio, ma sempre con assoluta determinazione, hanno rotto con il passato, hanno sfidato il peso della cultura mafiosa, hanno scelto – con sacrificio e lucidità – di stare dalla ‘parte giusta’”.

“Il web è un settore monitorato, – ha detto ancora Galante – noi seguiamo lo sviluppo degli andamenti criminali e criminogeni e ci adeguiamo di conseguenze, siamo immersi nel sociale, questo è il know-how della forze di polizia e delle procure in primis, siamo tutti consapevoli: i social li conosciamo anche noi”.

“E’ evidente che il crimine allarga i propri orizzonti, – ha concluso il capo centro della Dia – i clan partono da una collocazione geografica ma non è detto che si fermino lì: i social sono raggiungibili in ogni parte del mondo”.

