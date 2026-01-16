PUBBLICITÀ
Galleria Monte Olibano a Pozzuoli, c'è la data della riapertura

Gianluca Spina
Gianluca Spina
«La Galleria Monte Olibano sarà nuovamente funzionante entro il 21 febbraio 2026» scrive così in un post su Facebook il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

«Come Amministrazione comunale» continua «stiamo seguendo l’evoluzione dei lavori con la massima attenzione, mantenendo un confronto costante con EAV per verificare l’avanzamento delle attività e il rispetto delle scadenze indicate».

«Parallelamente, stiamo seguendo con attenzione la situazione dei lavori alla fermata di Montesanto della metropolitana Linea 2. In questo momento non possiamo permetterci un’ulteriore chiusura o interruzione che penalizzi ancora il nostro territorio. La fermata è fondamentale per tanti nostri concittadini che la utilizzano per recarsi a scuola, all’Università e a lavoro, soprattutto con la linea Cumana interrotta».

Conclude il primo cittadino: «Siamo consapevoli dei disagi che le chiusure hanno comportato e comportano ancora per cittadini, lavoratori, studenti e per chiunque si sposti quotidianamente: per questo continueremo a fare la nostra parte, con responsabilità e trasparenza, fino al completo ripristino della funzionalità della galleria».

