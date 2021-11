Fan di Gemma Galgani in ansia, la storica dama potrebbe lasciare Uomini e Donne

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne. È questa l’indiscrezione che gira sul web nelle ultime ore, ma che non ha ancora trovato conferma. Volto storico del programma firmato Mediaset, sono ormai 10 anni che infiamma la curiosità degli spettatori con le sue storie d’amore e le sue continue diatribe con Tina Cipollari. Sarebbe un addio che, se confermato, verrebbe deciso dagli autori del programma. Il motivo? Lasciare spazio a nuovi personaggi e dare vita a nuove esperienze.

Uomini e donne, Gemma Galgani torna in studio e spunta un nuovo amore: chi sarà?

Intanto, in attesa dei prossimi sviluppi, Gemma Galgani, guarita dal Covid, è tornata a Uomini e Donne. La Dama non sarà più costretta a seguire le vicende delle registrazioni in collegamento da casa, dove ha passato l’isolamento dopo essere risultata positiva. Duranti il periodo in cui è risultata positiva, Gemma ha avuto la forza di partecipare alle registrazioni da remoto, rasserenando tutti sul suo status. Ora, negativa, torna più forte di prima.

Adesso che è di nuovo in studio non mancheranno i siparietti con Tina Cipollari, ma anche i suoi amori. Dalle anticipazioni di Uomini e Donne svelate da Lorenzo Pugnaloni, sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, si parla già di una nuova conoscenza per la Dama.

Neanche il tempo di rimettere piede in studio che è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma. Sarà lui quello giusto?.

Uomini e Donne, Gemma Galgani si regala un nuovo seno a 71 anni [ARTICOLO 25 AGOSTO 2021]

Ad un anno esatto dal lifting con cui lasciò senza parole il pubblico di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rifatta il seno. O almeno, questo è quello che riporta il settimanale Nuovo. Sembra infatti che la dama del programma condotto da Maria De Filippi, che si avvia verso i 72 anni, si sia sottoposta ad un intervento chirurgico. Il gossip arriva a poche settimane dall’inizio del talk dei sentimenti, previsto per lunedì 13 settembre, alle 14:45 sempre su Canale 5. Al momento la diretta interessata non ha né smentito né confermato il pettegolezzo. Cosa ci sarà di vero? Da non dormirci la notte.

Un tagliando per Gemma prima del ritorno in onda? A venti giorni dal debutto della nuova edizione del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 (la prima puntata è prevista per lunedì 13 settembre a partire dalle 14.45, ndr), il magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana, rivela il pettegolezzo della rinfrescata che si sarebbe data la storica protagonista del programma. Nessun commento, al momento, da parte della diretta interessata, né in rete circolano foto in grado di confermare i rumors.

Stando a quanto riporta Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, la Galgani avrebbe deciso di ricorrere ancora alla chirurgia: questa volta per rifarsi il seno. “Clamoroso a Uomini e Donne – si legge sui social – la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una… grande novità che non passa inosservata. La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?”.