Gennaro D’Auria non è deceduto, il noto cartomante torna in radio per smentire la fake news

La notizia è di quelle che fanno rumore tra gli ascoltatori storici delle radio campane: Gennaro D’Auria è tornato in diretta. E, soprattutto, sta bene. Nei giorni scorsi il maestro cartomante è tornato ufficialmente ai microfoni di RCS Network, interrompendo un silenzio radiofonico che durava da tempo. La notizia ha iniziato a circolare rapidamente tra gli ascoltatori abituali, molti dei quali non si aspettavano più di sentire la sua voce in diretta.

Chi era sintonizzato sulle frequenze ha potuto ascoltare il suo intervento, durante il quale ha ribadito più volte con enfasi: “Oggi, 23 febbraio 2026, Gennaro D’Auria è qui in DIRETTA per voi.” Una frase ripetuta quasi come una dichiarazione d’esistenza, un modo per fugare dubbi e voci circolate negli anni.

Emozione e sorpresa tra gli ascoltatori

Il ritorno è stato descritto da molti come “il ritorno dell’eroe”. La voce, inevitabilmente segnata dal tempo, è apparsa più matura, ma riconoscibile. Per tanti affezionati è stato un momento carico di emozione, quasi surreale, dopo anni di assenza dai microfoni. Durante la diretta è stato anche riaperto il filo diretto con il pubblico, con la possibilità di intervenire telefonicamente, ripristinando quel rapporto diretto che aveva reso celebre il cartomante negli anni d’oro della radio locale.

La smentita sulla presunta scomparsa

Uno dei passaggi più commentati dell’intervento riguarda una voce che circolava da tempo: quella relativa alla morte di un omonimo in un incidente stradale avvenuto anni fa. D’Auria ha chiarito che la persona deceduta non era lui, ma un semplice omonimo, sottolineando con una battuta: “L’originale è vivo e veggente.” Una frase che ha strappato sorrisi e che ha contribuito ad alimentare ulteriormente l’entusiasmo degli ascoltatori. “È vivo e vegeto”

Il messaggio lanciato in diretta è stato chiaro: Gennaro D’Auria è vivo, sta bene ed è tornato in onda. Dopo tempo, il maestro cartomante ha scelto di rientrare con un annuncio diretto, senza intermediari, riaffermando la propria presenza e la volontà di riprendere il contatto con il suo pubblico storico. Per molti si tratta di un vero e proprio evento radiofonico locale, destinato a far parlare ancora a lungo gli appassionati del genere.