Blitz nella roccaforte del clan Di Lauro, contrabbandiere beccato con 3 tonnellate di sigarette

Un maxi sequestro che avrebbe potuto fruttare sul mercato oltre 450mila euro. È quello realizzati dagli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidati dall’ispettore Luca Boccia) nella zona del Rione dei Fiori, il cosiddetto Terzo Mondo feudo del clan Di Lauro. I ‘fantasmi’ si sono materializzati in Strada Comunale Cupa dell’Arco dove hanno controllato un uomo a bordo di un furgone in cui hanno rinvenuto 10 scatole ognuna contenente 50 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso complessivo di circa 100 kg.

Inoltre, i poliziotti del commissariato di Corso Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) l’hanno trovato in possesso di un telecomando e di un mazzo di chiavi che aprivano, rispettivamente, il cancello elettronico di uno stabile e la porta di un locale adibito a deposito in uso all’uomo in via Aspromonte, in cui hanno trovato altre 295 scatole contenenti 14.738 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di circa 3 tonnellate. Un carico di enorme portata che avrebbe alimentato il fiorente mercato nero dell’area nord. E così il 34enne Gennaro Fabbricini è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

IL VIDEO DEL SEQUESTRO DI SIGARETTE