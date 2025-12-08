Geolier annuncia “Tutto è possibile”, il suo quarto album fuori il 16 gennaio

PUBBLICITÀ

È chiaro a tutti: Geolier ha ormai conquistato il suo posto nella storia. 91 dischi di platino. 38 dischi d’oro. Figura tra le più influenti dell’intera scena urban italiana. Fenomeno del rap italiano, e non solo, Geolier annuncia oggi l’arrivo del suo quarto disco: “TUTTO È POSSIBILE” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), fuori ovunque il 16 gennaio.

Un album che si presenta già come uno dei progetti più attesi e determinanti della musica italiana negli ultimi anni.

Numeri, impatto culturale e dominio delle classifiche convergono in un’unica direzione: quella di un artista che continua a ridisegnare gli standard della musica italiana. Tutto lascia intuire che questo progetto sarà destinato a entrare nella storia, non solo per la forza di chi lo firma, ma per l’energia con cui Geolier trasforma ogni uscita in un evento nazionale.

Un progetto che dimostra che il limite non esiste e che la sua ascesa è destinata a continuare, sempre più in alto.

L’annuncio arriva dopo il successo dei primi due brani che hanno anticipato ufficialmente il quarto disco:

“FOTOGRAFIA”, brano interamente in napoletano che ha conquistato il 1° posto su Spotify, Apple Music e YouTube, e “081”, che dopo il dominio del precedente singolo è tornato a imporsi con forza al primo posto sulle principali piattaforme. Forte della sua credibilità in ogni registro, con questi brani ha mostrato ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e versatilità lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano.

Il nuovo lavoro promette di amplificare ancora di più ciò che Geolier rappresenta oggi: un linguaggio unico, un’identità riconoscibile e una visione che parla alla sua città ma arriva ovunque.

Ma non solo musica: anche sul fronte live, Geolier ha riscritto le regole del gioco.

Nel 2026 tornerà dove tutto è iniziato: altri tre Maradona già sold out, che chiuderanno il gigantesco tour “GEOLIER STADI 2026”, insieme agli appuntamenti negli stadi di Milano San Siro e Roma Olimpico.

DATE UFFICIALI – GEOLIER STADI 2026

6 GIUGNO 2026

TERMOLI (CB) – ARENA DEL MARE 42° 15° – DATA ZERO

13 GIUGNO 2026

MILANO – STADIO SAN SIRO

19 GIUGNO 2026

ROMA – STADIO OLIMPICO

23 GIUGNO 2026

MESSINA – STADIO FRANCO SCOGLIO

26 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

27 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD OUT

28 GIUGNO 2026

NAPOLI – STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA – SOLD

Le prevendite sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.

GEOLIER è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia vissuto negli ultimi anni.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è diventato punto di riferimento dell’urban italiano, ottenendo numeri impressionanti:

91 dischi di platino, 38 dischi d’oro, oltre 1.5 miliardi di streaming totali e 468 milioni di views su YouTube.

Un successo inarrestabile non solo discografico, ma anche live: primo artista ad esibirsi per tre concerti consecutivi sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e primo in assoluto, nell’estate 2025, a salire due volte sul palco dell’Ippodromo di Agnano.

Il 19 novembre 2024 è uscito il suo primo libro “PER SEMPRE”, mentre il 2025 è stato segnato dal tour “GEOLIER LIVE 2025”, completamente sold out.

Il 2026 lo vedrà protagonista assoluto con “GEOLIER STADI 2026”, che si chiuderà con tre concerti sold out al Maradona.

Lo scorso 7 novembre ha pubblicato “FOTOGRAFIA”, seguito da “081” il 5 dicembre, entrambi brani che anticipano l’uscita del quarto disco.

