Geolier duetterà con Pino Daniele in “Tutto è possibile”, la tracklist del nuovo album

Sui suoi profili social Geolier ha condiviso un video dal forte valore simbolico in compagnia di Alessandro Daniele, figlio del compianto Pino Daniele, che attraverso una fondazione dedicata al padre e numerose iniziative continua a tenere viva la memoria dell’immenso cantautore partenopeo, scomparso nel 2015.

Nel video, i due si soffermano sul racconto umano e artistico di Pino Daniele e sulla genesi di “Musicante”, dando vita a un dialogo intenso tra generazioni diverse della musica napoletana. «Ho capito l’uomo dietro l’artista e il cuore che ha – racconta Alessandro nel video –. E gli ho fatto ascoltare un brano che non conosce nessuno. Poi è successo qualcosa. All’interno del pezzo c’era una frase: “Tutto è possibile”». Un’espressione che oggi diventa il filo conduttore del nuovo progetto discografico di Geolier, “Tutto è possibile”, in uscita il 16 gennaio 2025. Sul suo profilo Instagram, infatti, il rapper – all’anagrafe Emanuele Palumbo – ha pubblicato un video diventato rapidamente virale in cui è suo padre, Vincenzo Palumbo, a elencare i titoli dei brani e i featuring presenti nell’album.

Il disco si preannuncia internazionale e ricco di collaborazioni di peso. Geolier duetterà con 50 Cent nel brano “Phantom”, mentre “Arcobaleno” vedrà la partecipazione di Anuel AA, pseudonimo di Emmanuel Gazmey Santiago, rapper e cantante portoricano considerato una delle stelle più importanti del panorama latino. Non mancheranno collaborazioni italiane: torna Sfera Ebbasta, che insieme ad Anna sarà presente in “Due giorni di fila”, mentre Kid Yugicomparirà nel brano “Olé”.

Tornando al legame con Pino Daniele, Alessandro racconta nel dettaglio il percorso di ascolto condiviso con Geolier: «Gli ho portato quindi una serie di cose che vanno da versioni alternative di Musicante ad altri dischi, insomma proprio per capire il mood. Abbiamo fatto un viaggio ascoltando questi brani, oltre a delle versioni inedite strumentali, fino a quel pezzo da cui, forse, ho iniziato un po’ a capire qualcosa».

Quel brano è proprio quello da cui nasce “Tutto è possibile”. Alessandro Daniele spiega di aver compreso sempre più a fondo l’uomo dietro l’artista Geolier, la sua visione e il suo cuore, fino a percepire uno sblocco personale: «Parlando con Emanuele ho capito il ragazzo, l’uomo che c’è dietro l’artista». A quel punto, racconta ancora, ha lasciato il computer nelle mani del rapper, permettendogli di ascoltare una serie di tracce inedite: «Nessuno conosceva questo brano – continua Daniele –. E quando l’ho messo è successo qualcosa. (Rivolto a Geolier, ndr) Tu ti sei fermato e ti sei girato. (Poi rivolto alla camera, ndr) Si è girato verso di loro perché all’interno del pezzo c’è una frase che dice ‘Tutto è possibile’».

Una frase che non solo è diventata il titolo dell’album, ma che rappresenta perfettamente il percorso umano e artistico di Geolier: quello di un ragazzo cresciuto nell’area Nord di Napoli, in una famiglia umile, capace di trasformare il proprio vissuto in musica fino a diventare uno degli artisti più rilevanti del panorama nazionale.

La tracklist di “Tutto è possibile”

Tutto è Possibile (feat. Pino Daniele)

Sonnambulo

Due Giorni di Fila (feat. Sfera Ebbasta e Anna)

Facil Facil

1H

Un Ricco e un Povero

Olè (feat. Kid Yugi)

Desiderio

Phantom (feat. 50 Cent)

P Forz

Stelle

Canzone d’Amore

081

Arcobaleno (feat. Anuel AA)

Fotografia

A Napoli Non Piove