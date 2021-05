“Tornerò come prima, anzi meglio”, lo aveva promesso e oggi si è mostrata. Gessica Notaro, la donna sfigurata dall’ex compagno Edison Tavares, ha mostrato ai suoi follower il risultato dei due interventi che le hanno ricostruito il viso. Gioia incontenibile per la donna diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, sfigurata con l’acido dall’ex dopo la separazione. “Ecco a voi il mio volto dopo l’intervento“, scrive su Instagram. Ad accompagnare il post una didascalia dalla quale traspare la gioia della Miss. Notaro è stata aggredita con l’acido 4 anni fa dall’ex compagno Edison Tavares.

La gioia di Gessica Notaro

“Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. “Io sono strafelice, tanta sofferenza ma ne è valsa la pena!“. Poi ha concluso Gessica Notaro: “Nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!!”

Sono bastati pochi minuti e sotto al post sono apparsi i messaggi di sostegno delle tante persone che in questi anni hanno seguito le vicende di Gessica. Coraggiosa, determinata e positiva, Gessica Notaro ha raccolto l’affetto di chi ha tifato per lei: dalla battaglia legale agli interventi di ricostruzione. “Sei bellissima amore” oppure “Che bel ritorno! Sei stupenda”, un tripudio di complimenti. Infine sulle Instagram stories ha sottolineato: “Sto molto bene, ho ripreso diverse attività. Ho avuto dei momenti di down notevoli, ma alla fine ho vinto io. Ho ripreso a fare attività fisica, ho ricominciato a ballare, ne sentivo l’esigenza”.