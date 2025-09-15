PUBBLICITÀ
Giallo a Meta di Sorrento, trovato il cadavere di un uomo incastrato tra gli scogli

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Il corpo di un cittadino dello Sri Lanka, 40 anni, è stato rinvenuto intorno alle 13.15 di oggi, lunedì 15 settembre 2025, nelle acque al confine tra Meta e Vico Equense, in località Alimuri. A notarlo per primo è stato un ex carabiniere di passaggio in barca, che ha dato l’allarme.

Il ritrovamento

La vittima era incastrata tra gli scogli e per il recupero si è reso necessario l’intervento di una canoa. La salma è stata poi trasferita al porto di Marina di Cassano, a Piano di Sorrento, dove il medico legale ha effettuato un primo esame esterno. Il corpo resta ora a disposizione della Procura di Torre Annunziata, che con ogni probabilità disporrà l’autopsia.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto, i carabinieri della compagnia di Sorrento guidati dal capitano Mario Gioia e la polizia municipale. L’ipotesi più probabile è quella dell’annegamento: l’uomo indossava il costume da bagno e potrebbe essersi immerso in mare poco prima della tragedia.

Non risultano al momento segnalazioni di bagnanti che abbiano assistito a difficoltà in acqua. Saranno l’autopsia e gli accertamenti della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, diretta dal comandante Andrea Pellegrino, a chiarire le cause della morte. In spiaggia è stato rinvenuto anche un borsello con documenti ed effetti personali appartenenti alla vittima.

