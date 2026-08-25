Tragico incidente in scooter tra Giugliano e Qualiano, muore 22enne

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Tragedia questa mattina a Giugliano, al confine con Qualiano, dove un ragazzo di appena 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9, in via San Francesco a Patria, all’altezza di via Carrafiello. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, il giovane viaggiava in direzione Giugliano a bordo di uno scooter Benelli quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada.

L’impatto è stato violentissimo e per il 22enne non c’è stato nulla da fare: le gravi ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. L’incidente ha provocato anche rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona interessata.

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