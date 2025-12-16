Gianni Fiorellino ospite di InterStories, il podcast di approfondimento firmato InterNapoli

PUBBLICITÀ

InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è il cantante Gianni Fiorellino: ai nostri microfoni si è raccontato a viso aperto tra vita privata, carriera e tante curiosità!

GIANNI FIORELLINO

L’ultima tournée di Gianni Fiorellino, la prima dopo anni di assenza dalla scena nazionale, si realizza sulla scia del successo del suo ultimo album, ‘Vai’ (Zeus Record). “Questo tour – sottolinea Gianni Fiorellino – è un invito ad andare avanti, a superare le difficoltà e a credere sempre in se stessi. Tornare a suonare dopo anni nei teatri italiani, in città che ho amato e che mi hanno amato come Milano, Torino, Modena, Roma, è un’emozione irripetibile. Un’emozione che desidero trasmettere e condividere con il pubblico, immersi nell’atmosfera intima e vibrante che solo il teatro sa donare”.

In scaletta gran parte della track list del disco, con brani inediti e testi di impatto composti in parte dal paroliere Vincenzo D’Agostino, firma storica della musica italiana nonché autore del testo della hit ‘Rossetto e caffè’.

Dalla title track ‘Vai’, che il musicista dedica ai suoi figli, alla hit ‘Nuje stamm’ancora ccà’, il concerto segue il tema del disco riproponendo dal vivo, tra sonorità pop e varie digressioni rock, un percorso in musica dedicato all’amore nelle sue possibili declinazioni. Tra i brani del live anche pezzi iconici del suo repertorio come la hit sanremese ‘Ricomincerei’, ‘Che sì’, ‘Stu compagno mio’, fino all’omaggio a suo padre (il rocker Fioravante Fiorellino) nel brano ‘C’era una volta Peter Pan’.

Un tour nazionale che assume un significato importante per Gianni Fiorellino, l’ex enfant prodige scoperto da Pippo Baudo 25 anni fa, “perché aggiunge un nuovo tassello – conclude il musicista – ad un percorso artistico che ho dovuto ricostruire con tenacia e duro lavoro. La musica è la mia vita, la frequento da quando avevo 7 anni e definisce ogni momento della mia esistenza, e le mie canzoni parlano d’amore perché credo che, oggi più che mai, parlare d’amore sia necessario e urgente”.