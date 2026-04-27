Mario Forte ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Mario Forte, cantante legato alla scena della musica neomelodica napoletana, un genere popolare soprattutto nel Sud Italia, caratterizzato da testi sentimentali e melodie orecchiabili.

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Originario di Napoli, Mario Forte si è fatto conoscere a livello locale grazie alla partecipazione a feste di piazza, eventi privati e produzioni musicali indipendenti, tipiche del circuito neomelodico. La sua attività artistica si sviluppa principalmente tra gli anni 2000 e 2010, periodo in cui questo genere ha avuto grande diffusione anche attraverso televisioni locali e piattaforme online. Il suo repertorio include brani d’amore e storie di vita quotidiana, temi centrali della tradizione musicale partenopea contemporanea. Pur non essendo una figura di fama nazionale, è apprezzato da un pubblico di nicchia legato alla cultura musicale napoletana.