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Angelo Pisani ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
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Angelo Pisani ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli
Angelo Pisani ospite di InterStories, podcast di approfondimento firmato InterNapoli
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InterStories è il podcast di approfondimento firmato InterNapoli che racconta le vite, le vicende e gli aspetti meno noti dei protagonisti della cronaca, dell’attualità, della cultura, dello sport e della società. Attraverso interviste, testimonianze e ricostruzioni accurate, il podcast offre una panoramica completa su personaggi noti e figure emergenti, mettendone in luce percorsi, scelte, retroscena e impatti sul territorio. InterStories è uno spazio di analisi e narrazione che va oltre la notizia, per comprendere meglio chi muove e vive le storie del nostro tempo.

Ospite di questa puntata è Angelo Pisani, avvocato nato a Napoli nel 1971, è un noto penalista e civilista del Foro di Napoli, famoso per aver difeso Diego Armando Maradona, Ciro Esposito e per le battaglie contro Equitalia. Autore del libro “Se questo è ancora un uomo”, si occupa anche di diritti umani e tutela degli uomini vittime di violenza.

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Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

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