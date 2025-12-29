PUBBLICITÀ
Gigi D’Alessio smentisce la fake news: “Nessun furto in casa, stiamo tutti bene”

Gianluca Spina
Gigi D’Alessio interviene sui social per smentire una fake news circolata nella mattinata di oggi che parlava di un presunto furto nella sua abitazione. Secondo le voci diffuse online, alcuni ladri sarebbero entrati in casa del cantautore portando via 80mila euro in contanti e una chitarra che gli sarebbe stata regalata da Pino Daniele.

A chiarire l’accaduto è stato lo stesso artista napoletano attraverso una storia pubblicata su Instagram. “Vi ringrazio della solidarietà che mi state dimostrando, ma fortunatamente non è successo niente: non ho subito nessun furto a casa e stiamo tutti bene”, ha scritto D’Alessio, rassicurando fan e follower preoccupati. “Probabilmente qualche buontempone si è svegliato stamattina e non avendo niente da fare ha pensato bene di inventarsi questa storia” ha spiegato ancora Gigi.

Infine, D’Alessio ha voluto chiarire anche un dettaglio che aveva colpito particolarmente il pubblico, quello legato a Pino Daniele: “Tra l’altro tra me e Pino Daniele ci sono stati tanti regali, ma mai una chitarra”, ha precisato.

La storia Instagram di Gigi D’Alessio

“Vi ringrazio della solidarietà che mi state dimostrando, ma fortunatamente non è successo niente: non ho subito nessun furto a casa e stiamo tutti bene.  Probabilmente qualche buontempone si è svegliato stamattina e non avendo niente da fare ha pensato bene di inventarsi questa storia. Tra l’altro tra me e Pino Daniele ci sono stati tanti regali, ma mai una chitarra. Grazie ancora a tutti”.

