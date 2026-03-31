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Giletti svela: “Dietro l’attentato a Sigfrido Ranucci c’è la camorra”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Giletti svela: "Dietro l'attentato a Sigfrido Ranucci c'è la camorra"
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L’attentato contro Sigfrido Ranucci porta la firma della camorra. A rivelarlo è Massimo Giletti durante la puntata di questa sera de “Lo stato delle cose”, in onda su Rai3.

“Pochi minuti fa ho avuto una notizia molto importante e delicata che riguarda Ranucci e l’attentato sotto casa sua”, spiega in una clip di anticipazione della puntata dove Giletti ricorda che la notte del 16 ottobre scorso il conduttore di Report è stato vittima di un attentato. Nel mirino la sua auto parcheggiata davanti alla villetta del giornalista a Campo Ascolano, una piccola frazione di Pomezia, alle porte di Roma. “Qualcuno arriva, piazza dell’esplosivo sotto l’auto di Ranucci e scatena l’inferno”, dice Giletti ricordando la vicenda su cui indaga il pool antimafia della Procura di Roma.

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“Si è parlato di una Panda nera, si è parlato di plastico: né uno né l’altro – afferma ancora Giletti -. La macchina usata dagli attentatori non è una Panda nera, l’esplosivo probabilmente è preso da una cava ma non era plastico. Ma la notizia importante che daremo stasera è che gli autori dell’attentato appartengono alla camorra, sono arrivati dalla Campania per l’attentato, non hanno usato una Panda nera ma un altro mezzo, e sono tornati in Campania dopo aver effettuato l’attentato”.

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