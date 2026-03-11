PUBBLICITÀ

C’è anche tanto sport nella 34ª edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia che quest’anno darà accesso (con contributo libero) a 780 luoghi di alto profilo.

Giornate FAI di Primavera, apre anche il Maradona: lo stadio di Fuorigrotta sarà visitabile

Tra questi anche lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che potrà essere visto da una prospettiva insolita, non come spettatori ma proprio come i calciatori prima di un match.

Per la visita, della durata di un’ora, non sarà necessaria la prenotazione, basterà presentarsi all’ingresso di via Gianbattista Marino (Gate 20) settore distinti sabato o domenica dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso ore 14.30).

Il racconto si sviluppa intrecciando la storia urbanistica del quartiere di Fuorigrotta con l’importanza della costruzione dello stadio e le sue caratteristiche architettoniche, simbolo della modernizzazione dell’area occidentale della città, e si visiterà inoltre il Miglio Azzurro, il tratto inedito percorso dai calciatori.