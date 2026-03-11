PUBBLICITÀ
HomeEventiGiornate FAI di Primavera, apre anche il Maradona: lo stadio di Fuorigrotta...
EventiSport

Giornate FAI di Primavera, apre anche il Maradona: lo stadio di Fuorigrotta sarà visitabile

Martina Ferraro
Di Martina Ferraro
Ultima modifica:
Giornate FAI di Primavera, apre anche il Maradona: lo stadio di Fuorigrotta sarà visitabile
Giornate FAI di Primavera, apre anche il Maradona: lo stadio di Fuorigrotta sarà visitabile
PUBBLICITÀ

C’è anche tanto sport nella 34ª edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia che quest’anno darà accesso (con contributo libero) a 780 luoghi di alto profilo.

Giornate FAI di Primavera, apre anche il Maradona: lo stadio di Fuorigrotta sarà visitabile

Tra questi anche lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, che potrà essere visto da una prospettiva insolita, non come spettatori ma proprio come i calciatori prima di un match.

PUBBLICITÀ

Per la visita, della durata di un’ora, non sarà necessaria la prenotazione, basterà presentarsi all’ingresso di via Gianbattista Marino (Gate 20) settore distinti sabato o domenica dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso ore 14.30).

Il racconto si sviluppa intrecciando la storia urbanistica del quartiere di Fuorigrotta con l’importanza della costruzione dello stadio e le sue caratteristiche architettoniche, simbolo della modernizzazione dell’area occidentale della città, e si visiterà inoltre il Miglio Azzurro, il tratto inedito percorso dai calciatori.

PUBBLICITÀ
Martina Ferraro
Martina Ferraro

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati