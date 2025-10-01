PUBBLICITÀ
HomeCronacaGiovane scomparso nel nulla a Monterusciello, l'appello: "Aiutateci a trovarlo"
CronacaCronaca locale

Giovane scomparso nel nulla a Monterusciello, l’appello: “Aiutateci a trovarlo”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Giovane scomparso nel nulla a Monterusciello, l'appello Aiutateci a trovarlo
PUBBLICITÀ

“Aiutatemi a ritrovarlo a problemi psichici e mentali ed è a serio rischio abbiamo anche denunciato la sua scomparsa ai carabinieri che lo stanno cercando, vi prego aiutateci a ritrovarlo il mio numero e 3755113282 grazie a chi mi aiuterà tra l’altro gira con quest’auto senza assicurazione vi prego aiutatemi condividete”. Questo l’appello per di Pia per il figlio Gioy Solpietro scomparso nel nulla a Monterusciello.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati