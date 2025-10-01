Giovane scomparso nel nulla a Monterusciello, l’appello: “Aiutateci a trovarlo”

PUBBLICITÀ

“Aiutatemi a ritrovarlo a problemi psichici e mentali ed è a serio rischio abbiamo anche denunciato la sua scomparsa ai carabinieri che lo stanno cercando, vi prego aiutateci a ritrovarlo il mio numero e 3755113282 grazie a chi mi aiuterà tra l’altro gira con quest’auto senza assicurazione vi prego aiutatemi condividete”. Questo l’appello per di Pia per il figlio Gioy Solpietro scomparso nel nulla a Monterusciello.