Girano in costume e senza maglia a Mondragone, multati 5 turisti

Lo scorso weekend gli agenti della polizia municipale hanno multato 5 persone sul lungomare perché sono stati sorpresi a passeggiare solo in costume contravvenendo all’ordinanza numero 8 del 19 luglio. Il primo cittadino Francesco Lavanga vietò ai bagnanti di circolare con il solo costume sul lungomare e per le vie cittadine in quanto non sarebbe decoroso per Mondragone.

L’ORDINANZA DEL SINDACO DI MONDRAGONE

“In una città come la nostra fortemente a vocazione turistica, in cui è il “BELLO” a dover fare da protagonista, sento la necessità di arginare il malcostume ed i comportamenti che avverto siano contrari al decoro ed alla decenza. La tutela a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici rappresenta un obiettivo strategico e prioritario della mia amministrazione comunale ed il raggiungimento di tale fine non può assolutamente prescindere da un’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi per me causa di declino della qualità della vita dei miei concittadini. Vedere gente che passeggia sul nostro lungomare in modo non appropriato, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica. Tutto questo non può e non deve accadere! Chiedo alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza senza sconti e di sanzionare tutti i trasgressori. Ancora una volta chiedo la collaborazione della mia Comunità per rendere la nostra città più bella e più attrattiva”, scrisse il sindaco Francesco Lavagna dopo l’approvazione dell’ordinanza.

“Vietato camminare a torso nudo o in costume”, a Sorrento l’ordinanza anti-cafoni

Anche Sorrento è vietato circolare sia a torso nudo che in costume da bagno. È quanto prevede un’ordinanza firmata dal sindaco, Massimo Coppola, per arginare, si legge nel documento, “un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza”.

Da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l’inosservanza del provvedimento. “Abbiamo rilevato che il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel nostro Comune, con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica”, osserva il primo cittadino. “La tutela ed il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell’amministrazione comunale, e il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un’azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini”.