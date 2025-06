Giugliano, Diego D’Alterio proclamato sindaco: “Costruiamo insieme il futuro della città”

PUBBLICITÀ

E’ apparso visibilmente emozionato ma con tanta voglia di fare Diego D’Alterio, da oggi ufficialmente sindaco di Giugliano. Stamattina la proclamazione davanti ad una platea gremita di amici e politici. D’Alterio ha ricevuto la fascia tricolore dal commissario prefettizio uscente Carmine Valente, che ha retto il Comune dallo scorso febbraio ad oggi. “Oggi ho pronunciato le prime parole da sindaco. È difficile spiegare cosa si prova in un momento così. C’è l’emozione, c’è l’orgoglio… ma soprattutto c’è un senso profondo di gratitudine e responsabilità verso una città che ha creduto in me, in noi, in un futuro diverso. Inizia un nuovo cammino, il più importante: quello che ci porterà a costruire insieme il futuro di Giugliano, con concretezza, coraggio e visione. A chi mi ha dato fiducia, grazie. A chi ha scelto altro, rispetto e ascolto. Giugliano merita il meglio. E insieme, lo costruiremo”, ha detto il neo sindaco, il quale ha tenuto a ringraziare tutti i dipendenti comunali, il commissario prefettizio uscente e le forze dell’ordine. D’Alterio ha chiarito quali sono i punti prioritari del suo mandato: riapertura del corso Campano e affrontare il tema sicurezza

PUBBLICITÀ