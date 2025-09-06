Arriva finalmente la prima vittoria per il Giugliano, al “De Cristofaro” battuto “di rigore” il Foggia

PUBBLICITÀ

Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per il Giugliano. Alla prima di mister Cudini e davanti al pubblico del “De Cristofaro”, i gialloblù portano a casa i 3 punti battendo di misura il Foggia per 1-0. La decide, al termine di una partita molto complicata sul piano del gioco, Borello su rigore al minuto 80.

L’analisi del primo tempo

Primo tempo assai blando tra le due formazioni, che a parte pochi squilli hanno evitato di farsi male. Giugliano, il primo di Cudini, apparso ordinato nella fase difensiva e che ha cercato molto il fraseggio e giocate nello stretto, ma senza mai riuscire a concretizzare. Linea degli attaccanti molto bassa, l’unica grande occasione è stata un gol divorato da Njambè agli sgoccioli, a tu per tu con il portiere foggiano Borbei. Animi concitati nel recupero, per un possibile rigore gialloblù su chiamata di mister Cudini, non concesso però dall’arbitro.

Foggia, dal canto suo, per lo più dietro la linea del centrocampo e che ha cercato di sfruttare le ripartenze in contropiede, ma senza quasi mai impensierire il portiere gialloblù Russo.

Il secondo tempo

Seconda frazione iniziata sulla falsariga del primo: poche azioni offensive ma tanta guerriglia a centrocampo. Foggia mai pericoloso e mai affacciatosi dalle parti di Russo e Giugliano che trova un’altra occasione con Borello verso la metà della frazione, senza però impensierire più di tanto la retroguardia foggiana.

Partita bloccata fino al minuto 80: dopo un fallo in area di rigore foggiana, viene assegnato un calcio di rigore al Giugliano. Rigore che, con freddezza, verrà trasformato da Borello. Nei minuti di recupero arriva una grande occasione per Forciniti, con Borbei che evita il potenziale 2-0.