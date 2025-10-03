PUBBLICITÀ
Giugliano. Furti, rapine e risse al Corso Campano, l’appello: “Intervenire subito”

Di Antonio Mangione
Furti, rapine e risse: il Corso Campano, strada principale di Giugliano, sembra essere diventato un vero e proprio ring dove oramai quasi tutti i giorni si verificano episodi di micro e macro criminalità. Negli ultimi due giorni due attività commerciali sono state prese di mira dai banditi. L’altra mattina due uomini sono entrati nell’Ottica Parisi e sotto minaccia hanno portato via un paio di occhiali Cartier. Stanotte, invece tre persone hanno fatto irruzione in un negozio di telefonia all’angolo con via Marconi e sono scappati via con smartphone, iPhone e qualche centinaio di euro dalla cassa.

Due episodi ravvicinati, stesso copione: volto coperto, fuga rapida, bottino mirato. In entrambi i casi i responsabili si sono dileguati in pochi minuti. Ma non è finita qui perché i commercianti e residenti della zona segnalano anche altri piccoli episodi di illegalità come risse e scarichi abusivi di rifiuti a tutte le ore del giorno e della notte. I cittadini sono esasperati: “Il Corso Campano dovrebbe essere il fiore all’occhiello di Giugliano, invece versa nel totale degrado e illegalità. Chiediamo maggiori controlli e più attenzione. Il commercio sta morendo”, affermano.

