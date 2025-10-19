Giugliano in ansia per Francesco, è scomparso da ieri pomeriggio

PUBBLICITÀ

Da ieri pomeriggio Francesco Iovinella non ha più fatto ritorno a casa. Secondo quanto dichiarato dai suoi genitori l’uomo sarebbe partito da Giugliano intorno alle 15, alla guida della sua auto. Da quel momento, il suo cellulare è spento. Nessuna chiamata, nessun messaggio. Nessun segnale. I suoi familiari vivono ore di grande preoccupazione.

La denuncia è stata presentata. Le forze dell’ordine sono state allertate. Ma in questi casi ogni sguardo conta. Ogni dettaglio può essere decisivo. Il nipote lancia per questo un appello:

” È scomparso mio zio. Non risponde al cellulare dalle 15, non si hanno notizie. Si chiama Francesco. È partito da Giugliano verso le 15 con la macchina, una Fiat Grande Punto Evo nera, targata EK331BE. Chiunque lo vedesse o vedesse la macchina per favore mi faccia sapere dove e a che ora. Potete scrivermi su whatsapp oppure potete chiamare al numero 347 233 2000: grazie a tutti per la collaborazione “.

Chiunque abbia visto Francesco, la sua auto, o abbia notato qualcosa di insolito lungo le strade tra Giugliano e le zone limitrofe, è invitato a contattare il numero indicato.